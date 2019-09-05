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Manisa fk'da isim tartışması

58 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi şirketleşerek isim ve logo değişikliğine giden Manisa Futbol Kulübü, tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunda sürprizle karşılaştı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi şirketleşerek isim ve logo değişikliğine giden Manisa Futbol Kulübü, tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunda sürprizle karşılaştı. Tescil başvurusunu tamamlamak için logonun netleşip kulüp lansmanının yapılmasını bekleyen siyah-beyazlılar, kuruma kendilerinden önce bir şahsın, "Manisa Futbol Kulübü" adı konusunda tescil başvurusu yaptığını gördü.

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurularla ilgili 2 aylık askı süresinin ardından karar verecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını değiştiren, Manisa Futbol Kulübü adıyla şirketi daha önce kurup Türkiye Futbol Federasyonu'nda da isim ve yeni logosunu tescil ettiren kulüp, başvuru sürecinin lehte sonuçlanmasını bekliyor. Manisa FK'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeğeni olan eski kulüp başkanı Cenk Ergün, tescil başvurusuyla ilgili süreci sosyal medya hesabında eleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
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