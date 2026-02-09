Manisa FK\'da Şok İstifa: Dalcı Görevden Ayrıldı

1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ve Play-Off hattına bir adım daha yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde şok istifa yaşandı. Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma bitiminde düzenlenen basın toplantısı sonrası görevinden ayrıldı. Sezonun ilk yarısında düşme hattında devraldığı Manisa FK ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli teknik adamın kararı camiada şaşkınlık yarattı. Manisa FK yönetimi ise alınan ayrılık kararı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mustafa Dalcı'nın Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edilirken yine 1'inci Lig'den birçok kulübün 52 yaşındaki teknik adama teklifler götürdüğü ifade edildi. Taner Taşkın'ın yerine 14'üncü haftada göreve gelen Mustafa Dalcı, Manisa FK takımını düşme hattından çıkarıp Play-Off potasına doğru götürdü. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan Manisa ekibi 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 24 puan topladı. Boluspor galibiyetiyle 34 puana yükselen 12'nci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü ile 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü arasında sadece 3 puanlık fark kaldı.