Manisa FK, Kubilay Sönmez\'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Manisa Futbol Kulübü'nden transferle ilgili yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez'e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Almanya doğumlu olan 31 yaşındaki Kubilay Sönmez, futbol kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını giydi.

Manisa FK'nın yeni transferi Kubilay Sönmez'in, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. - MANİSA