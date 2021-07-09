MANİSA KAZA YAPAN BAĞIMSIZ MADEN - İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ÇETİN İLE SENDİKA ÜYESİ İNTER YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kullandığı otomobilin takla atması sonucu Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Ali Faik İnter (35) ile yanındaki Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) yaşamını yitirdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Ali Faik İnter, Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir kömür ocağında çalışan işçilerin durumu için 4 Temmuz'da gittikleri Ankara'dan dönüş için dün gece yola çıktı. Saat 04.00 sıralarında Akhisar - Kırkağaç kara yolu Bakır Mahallesi Kavşağı'na geldiklerinde Ali Faik İnter, kullandığı 45 YC 0299 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil servis ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İnter ile yanındaki Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin olay yerinde yaşamlarını yitirdi. İnter ve Çetin'in cenazeleri savcı ve emniyet görevlilerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.