Manisa Nikah Memuru Anne, 14 Şubat'ta Kızının Nikahını Kıydı

Nikah memuru anne, 14 Şubat
'ta kızının nikahını kıydı
MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi
'nde görevli nikah memuru 52 yaşındaki Şengül Yıldız, 14 Şubat Sevgililer Günü
'nde, kızı Özge Yıldız'ın nikahını kıymanın mutluluğunu yaşadı.
Turgutlu Belediyesi evlendirme memurlarından Şengül Yıldız, bugün farklı duygular yaşadığı bir nikaha memurluk etti. Şengül Yıldız'ın kızı bilgisayar öğretmeni 26 yaşındaki Özge Yıldız, jeoloji mühendisi 27 yaşındaki Mesut Asil Seğmen ile Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı MHP
'li Turgay Şirin
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez
, Manisa
Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kara
, 'Millet İttifakı' Belediye Başkan adayı Çetin Akın
, çiftin yakınları ve arkadaşları törene katıldı. Çiftin nikahını gelinin annesi Şengül Yıldız kıyarken, şahitliklerini Turgay Şirin ve Mehmet Ölmez yaptı. Kızının nikahını kıyarken heyecanlanan ve duygulanan Yıldız, "Bugün benim, çok özel bir günüm. Bu güne kadar görev yaptığım süre içerisinde çok nikah kıydım. Bugün de biricik kızımın nikahını kıyma görevi bana düştü. Biricik kızım vardı, şimdi ise onunla birlikte bir ömür boyu geçirecek bir oğlum var. Kızım
ve damadımı kutluyorum. Her şey gönüllerince olsun. Her kişiye nasip olmaz, kızının nikahını kıymak. Çok güzel ve gurur verici bir olaydı. Çok duygulandım" dedi.
Nikahları kıyılan Özge ve Mesut Asil Seğmen çiftinin mutlulukları da yüzlerine yansıdı.