Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

28.09.2022 12:16
Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Caddesi'ndeki 2 ikamete baskın düzenledi.

Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda kaçak şekilde üretilmiş şarap, sahte içki, anason bitkisi ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler M.B. (65) ile F.Ö. (65) gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hürriyet, Jandarma, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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