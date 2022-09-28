Manisa'daki sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Caddesi'ndeki 2 ikamete baskın düzenledi.
Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda kaçak şekilde üretilmiş şarap, sahte içki, anason bitkisi ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler M.B. (65) ile F.Ö. (65) gözaltına alındı.
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