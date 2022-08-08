Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

08.08.2022 09:27
Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kadir Alpat'ın kullandığı 45 ATB 329 plakalı otomobil ile Murat Can Demircili idaresindeki 33 AGF 441 plakalı otomobil, Nurlupınar Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde trafik ışıkları önünde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Alpat'ın kullandığı otomobil, savrularak trafik ışık direği ve ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Alpat ve diğer otomobildeki yolcu B.D, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Murat Can, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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