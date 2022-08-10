Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı - Son Dakika
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Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı

10.08.2022 12:39

Manisa'nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangınlara İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangınlara İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Manisa'nın 2 ayrı ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde başlayan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa Mahallesindeki ormanlık alanda saat 11.40 sıralarında dumanların yükseldiğinin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmeye başlandı. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale devam ediyor.

Yukarı Çobanisa Mahallesindeki yangın devam ederken Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Lütfiye Mahallesindeki yangına 4 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor. - MANİSA

YORUMLAR
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MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale
Kaynak: İHA

Saruhanlı, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı - Son Dakika
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