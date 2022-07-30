Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor - Son Dakika
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Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor

30.07.2022 12:29
Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir kamyon ve bir kepçenin çalıştığı havuzda kamyon sürücüsü kurtarılırken ekipler kepçe sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında Hermaksan madencilik şirketine ait kömür yıkama tesisi işletmesinde şlam havuzu çöktü, iş makinaları şlam altında kaldı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Cenkyeri Mahallesi'ndeki kömür yıkama tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple şlam havuzu çöktü. Şlamın altında kalan kamyondaki işçi ekiplerce kurtarılırken şlama gömülen kepçenin operatörüne ise ulaşılmaya çalışılıyor. İbrahim A. isimli işçinin yeri tespit edilirken ekiplerin kurtarma mücadelesi sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor - Son Dakika

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