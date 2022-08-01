AFAD koordinesinde yürütülen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığının da desteğiyle yürütülen çalışmada, kurtarma ve ilk yardım kafesiyle şlama saplanmış iş makinesinin kabinine ulaşan ekipler, Demir'in cansız bedenini buldu.

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yaptığı esnada çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu iş makinesiyle şlam (bulamaç) altında kalan operatör İbrahim Demir 'i arama çalışmaları devam etti.

Kaynak: AA

İbrahim Coşkun, İbrahim Demir, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da çamur altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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