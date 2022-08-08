Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar günü saat 18.00 sıralarında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amirliği , Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 47 plakalı bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 496 adet 7.62x36 mm'lik mermi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki A.B.'nin (30) Mardin 'den İzmir 'e gittiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durdurulan araçta Kaleşnikof'la yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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