Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler, Demirci, Soma ve Gördes ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı dünden bu yana aralıklarla devam ediyor. Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milli Park yolunu açık tutmak ve yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yürütüyor.

Demirci'de Akçakertik, Asitepe ve Türkmentepe mevkilerinin yanı sıra ilçe merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Yörede oturanlar, kar kalınlığını 32 santimetreyi geçtiği Akçakertik mevkisine giderek, karda eğlenceli vakit geçiriyor.

Demirci- Simav yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kar lastiği ya da zinciri bulunmayan araçlar ise yolda zor anlar yaşıyor.

Yetkililer kar lastiği, zinciri ve çekme halatı bulunmayan sürücülerin Demirci-Simav kara yolunu kullanmamaları yönünde uyarıyor.

Soma'nın yüksek kesimlerdeki kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sarıkaya, Eynez ve Deniş mahallelerinde etkili olan kar yağışı maden sahalarını ve bölgeyi beyaz bürüdü.

Gördes'in yüksek kesimlerinde özellikle Kayacık, Çiçekli, Kalemoğlu ve Karayağcı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde de etkisini arttırdı.