Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

19.08.2022 19:58
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ömer Bars'ın kullandığı 10 SN 023 plakalı otomobil, Sümbüller Mahallesi'nde, Emin Dağdeviren idaresindeki 35 HBK46 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 10 SN 023 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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