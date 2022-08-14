Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

14.08.2022 22:57
Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçen Nihat Oğuz (23) İzmir- Ankara seferini yapan trenin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Kaza nedeniyle tren durdurulurken olay yerinde yapılan incelemede Nihat Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan Oğuz'un yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz'un cansız bedeni morga kaldırılırken, sinir krizi geçiren yakınları da ambulansa alındı.

Tren seferine devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yunusemre, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 22:57:48. #1.11#
SON DAKİKA: Trenin altında kalan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement