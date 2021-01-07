Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi - Son Dakika

Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi

07.01.2021 15:01
Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi, System.String[]

Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ormanın yaşamın sürmesini sağlayan doğal zincirin kökleri ve geniş bir ekonomik faaliyet alanı olduğunu, ormanları, insanlardan korumak zorunda kalınmaması gerektiğini belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ormanın yaşamın sürmesini sağlayan doğal zincirin kökleri ve geniş bir ekonomik faaliyet alanı olduğunu, ormanları, insanlardan korumak zorunda kalınmaması gerektiğini belirtti. Orman işletme Müdürü İlker Özdemir de 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtirken 2020 yılında müdürlük olarak 1 milyon TL kar elde ettiklerini açıkladı.

Kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Orman işletme Müdürü İlker Özdemir'den kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangın sezonunun sona erdiğini belirten Müdür Özdemir, ormanlarla ilgili denetim, üretim ve bakım çalışmalarının devam ettiğini, 2020 yılını başarılı bir şeklide tamamladıklarını belirtti. İşletme Müdürlüğü olarak 1 Milyon TL kar ettiklerini de ifade eden Özdemir, Ahmetli'deki orman yangını sonrası bölgeye 45 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Gelir getirici tür üretimi devam ediyor

Tıbbi aromatik bitkiler ve köylerde gelir getirici tür çalışmalarının devam ettiğini, Pınarköy'de 10 hektar alanda badem çalışması, üniversitenin batısında hızlı tren güzergahında oluşturulan orman çalışması kapsamında 100 dönüm arazide lavanta ekimi, Gürle'de de defne yaprağı üretimi üzerine rehabilite çalışmalarının devam ettiğini 3 yıl içerisinde 100 ton civarında üretim beklediklerini belirten Özdemir, işletme olarak yıllık 10 bin dekar alanda toplam 1,5 milyon adet değişik türlerde ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini de söyledi.

"Ormanlar, yaşamın sürmesini sağlayan doğal zincirin kökleri"

Ormancılığın sadece ağaç yetiştirmek ve kesip satmak olmadığını, ormanın yaşamın sürmesini sağlayan doğal zincirin köklerinin bulunduğu bir alan ve çok geniş bir ekonomik faaliyet olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, "Orman, ilaç ve sanayi anlamında önemli, ormandan istifade eden vatandaş açısından önemli, Manisa sanayisi ve tarımı çok gelişmiş bir il olduğu için ormancılık biraz daha geri planda kalmış gibi algılanıyor fakat Türkiye genelindeki illerin orman potansiyelini dikkate aldığımız zaman Manisa önde gelen illerden bir tanesi." dedi.

Ormancılık faaliyetleri arasında ekonomik getirisi yüksek olan defne yetiştiriciliğinin Karadeniz sahilinde bile yapıldığını ancak işleyecek tesis olmaması sebebiyle Ege, Akdeniz ve Trakya bölgelerine gönderildiğini belirten Vali Karadeniz, Manisa'nın pazara yakın olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

"Ormanları insanlardan korumak zorunda kalmamalıyız"

Ziyarette orman yangınlarına da değinen Vali Yaşar Karadeniz, mangal yakmak için uygun alanlarda piknik yapan vatandaşlarımızdan yangınlar ve çevre temizliği konusunda dikkatli olmalarını doğayı korumanın herkesin önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Yanlış bir algı var her yer temizlenerek temiz tutulmaz, temiz tutmanın tek yolu kirletmemektir. Gidilen yerde ateş bırakarak yanmasına sebebiyet vermek orada çöpler bırakmak doğaya zarar vermektir. İnsanın sevdiği şeylere zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca doğa başka canlıları da barındırıyor ve dikkatli olunmadığında onlarında yaşamları olumsuz etkileniyor. Sonuç olarak ormanı insandan korumak zorunda kalmamalıyız vatandaşlarımızın bu konulara özen göstermesi gerekiyor." dedi.

Ziyaret sonunda Vali Yaşar Karadeniz Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve personeline çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. - MANİSA

Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi
Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi

Türk Lirası, Karadeniz, Manisa, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa ormanlarından 2020 yılında 1 milyon TL kar elde edildi - Son Dakika Ekonomi


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