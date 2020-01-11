Manisa spil dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile uçurumun kenarına sürüklenmiş - Son Dakika

Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile uçurumun kenarına sürüklenmiş

MANİSA'da gezmek için çıktıkları Spil Dağı'nda ailesiyle karda mahsur kalan Hüseyin Kirez (49), "Çok büyük bir hata yapmıştım, aracımda kar lastiği yoktu. Bulunduğumuz yerden hareket ettik. Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra, aracım uçuruma doğru kaymaya başladı. Uçurumun kenarında aracı zorla durdurdum" dedi.

3 Ocak Cuma günü 2 günlük tatil için kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Spil Dağı'ndaki Orman Köşkleri'ne giden serbest mali müşavir Hüseyin Kirez, eşi ve 2 çocuğuyla Atalanı mevkisinde mahsur kaldı. Etkisini artıran kar yağışının yanı sıra araçlarında kar lastiği ve zincir olmaması nedeniyle yol alamayan ailenin yardımına, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Mahsur kalan aile, iş makinelerinin yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp, evlerine götürüldü. Mahsur kaldıkları süre içinde yaşadıklarını DHA'ya anlatan Hüseyin Kirez şunları anlattı: "Pazartesi sabahı dönmeyi düşünüyorduk. Pazar günü çok şiddetli bir rüzgarla kar yağışı başladı. Pazartesi sabahı kalktığımızda, yatılı olarak kaldığımız evin kapısını bile zor açtık. Oradan çıkma şansımız hiç yoktu. Bir şekilde aracımıza bindik. Çok büyük bir hata yapmıştım, aracımda kar lastiği yoktu. Bulunduğumuz yerden hareket ettik. Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra, aracım uçuruma doğru kaymaya başladı. Uçurumun kenarında aracı zorla durdurdum. Kendi imkanlarımızla aracı hareket ettirmeye çalışsak da başaramadık. Jandarmayı aradık, jandarma oraya çıkışın olmadığını, bize muhtarın yardımcı olabileceğini söyledi. Kemalpaşa'ya bağlı Beşpınar Mahallesi muhtarı bize telefonla ulaştı. Bize bir traktör yollayabileceğini ancak bunun 400 lira bedelinin olduğunu söyledi. Ben de 'Yeter ki gelin bin lira vereyim ama bizi buradan kurtarın' dedim. Ne yazık ki 3 saat beklesek de kimse gelmedi. O sırada tesadüfen büyük bir cip denk geldi. O bizi alıp tekrar Spil Orman Köşkü evlerine bıraktı. Sağ olsun oradaki görevliler, bize yeni bir ev açtı. Ancak bölgede rüzgardan dolayı elektrik direkleri yıkıldığı için elektrik enerjisi yoktu. Telefonlarımızın şarjı bitti. Kimseye ulaşamadık. İş yerinde birlikte çalıştığımız arkadaşlar bana ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirmiş. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü ekipleri gelerek, bizi salı gecesi 23.30 sıralarında bulunduğumuz bölgeden alarak evimize kadar getirdi. Kendilerinden Allah razı olsun. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."