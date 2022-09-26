Manisalı Üzüm Üreticileri TMO'ya Siyah Çelenk Bırakarak Protesto Etti: "Bizi Tüccarın Kucağına Attılar"

DİLAN KUTLU

Manisalı üzüm üreticileri, üzümlerini satın almaması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO), alım merkezi önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Üzüm üreticisi Refik Baysal, "Cumhurbaşkanımızın, 'Hiçbir üzüm üreticisi, çiftçi mağdur edilmeyecek' sözüne istinaden biz TMO'ya üzümlerimizi götürdük. TMO sudan sebeplerle üzümlerimizi geri çevirdi, bizleri tüccarın kucağına bıraktılar. Normalde 27 liradan açıklanan üzüm, tüccarda 15 liralara düştü" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal kısa süre önce Manisa'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kuru üzüm ihracatında ciddi bir potansiyeli var. Üreticimize 31 Aralık'a kadar alım tarihi duyurduk. Bu tarihe kadar üreticinin getirdiği, alım kriterlerimizi karşılayan bütün ürünü alacağız. Üreticimiz müsterih olsun. TMO üreticimizin yanında" açıklamasını yaptı.

Ancak Manisalı üzüm üreticileri ürünlerini satın almadığını belirterek TMO'yu eleştiriyor. TMO'ya üzümlerini satamayan Manisalı üzüm üreticileri, tepkilerini göstermek amacıyla bugün TMO'nın alım merkezine gelerek siyah çelenk bıraktı. Eyleme CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İYİ Parti İl Başkan Vekili Tunç Önsoy, İYİ parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufak Akan da katılarak destek verdi.

"SADECE CUMHURBAŞKANI KALDI SESİMİZİ DUYMAYAN"

Yaklaşık 40 ton üzümünün elinde kaldığını dile getiren üretici Bayram Atilla, üzümünü satamadığı için borçlarını ödeyemediğini belirterek sıkıntısı şu sözlerle dile getirdi:

"Üzümümü çıkardım ama satamıyorum. TMO'ya getiriyorum, ama almıyor. Ben malımı kime satacağım? Vali beye çıktık, Vali Bey çare bulmadı. Bu sözümüzü Cumhurbaşkanı'na iletmek istiyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı kaldı sesimizi duymayan. Valimiz tüm üzümlerin TMO tarafından 7 numara seviyesinde alınacağının sözünü verdi. Ama TMO alım yapmıyor. Çaresiz durumdayız. Amelemize bile para veremiyorum."

"MALİYETLER GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI AMA ÜZÜM FİYATI GEÇEN SENENİN FİYATI"

Siyah çelenk eylemi öncesi açıklama yapan 27 yaşındaki üniversite mezunu üretici Refik Baysal ise, "Cumhurbaşkanımızın, 'Hiçbir üzüm üreticisi, çiftçi mağdur edilmeyecek' sözüne istinaden biz TMO'ya üzümlerimizi götürdük. TMO sudan sebeplerle üzümlerimizi geri çevirdi, bizleri tüccarın kucağına bıraktılar. Normalde 27 liradan açıklanan üzüm, tüccarda 15 liralara düştü. Maliyetler geçen seneye göre artmasına rağmen çiftçi geçen senenin fiyatıyla üzümünü satmakta" diye konuştu.

"İŞÇİLERİN PARASINI BİLE ÖDEYEMEDİK"

Üretici Baki Adıyaman ise üzümü satamadığı için işçilerin parasını ödeyemediğini ve her gün işçilerle kavga etmek zorunda kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Üzüm üreticileri olarak bu yıl çok mağdur olduk. Bizi tüccara yönlendiriyorlar. Üzümü tüccara götürdüğümüzde 16-17 liradan alacak. Peki tüccar bu üzümden zarar mı edecek? çiftçi 25 lirayı beklemiyor artık, 22 lira desin. En azından önden sattığımız 8-10 ton üzümle işçilerimizin parasını öderiz. Üzümü kestirdiğimiz işçilerimiz parasını ödeyemedik. Bankalardaki kredilerimiz malum. Bankalar şu anda kredi bile vermiyor. Her akşam, 'Bugün vereceğim, yarın para vereceğim' diye işçilerimize yalan söylüyoruz. TMO emir kulu onlara da lafım yok ama bizi yöneten yöneticilere iki çift lafım var. Bize verilen taban fiyat uygulansın. Uygulanmıyorsa 7 numaradan üzüm alınsın. Yoksa çiftçi artık üretemeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duymasını istiyorum. Bir an önce TMO'ya talimat versin aksi takdirde çiftçi üretimden, çekilecek Türkiye çok zor durumda kalacak."