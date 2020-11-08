Manisaspor'dan altyapıda iş birliği

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 7 maçta 1 puanla son sırada yer alan Manisa spor, kentin futbol altyapısındaki lokomotif kulübü Murat Germen Spor Kulübü ile güçlerini birleştirdi. Geçmiş yıllarda Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran siyah-beyazlılar, altyapıda yeniden atılım yapmak için kolları sıvadı. Manisaspor Başkanı Murat Yörük ve Murat Germen Spor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız'ın katılımıyla Tarık Almış Spor Tesisleri'nde imzalanan protokole göre, mavi-beyazlı kulüpte gelecek vadeden eden oyuncular Manisaspor formasını giyecek.

Manisaspor Başkanı Murat Yörük, "Murat Germen Spor Kulübü, son yıllarda yaptığı başarılı işlerle tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Biz de Murat Germen Spor Kulübü'nün bu başarıları ile gurur duyuyoruz. Kulübümüzün geleceği için bu protokolü imzaladık. Altyapımızı Murat Germen Spor Kulübü'ne emanet ettik. Gelecek vadeden oyuncular bünyemizde Manisaspor adına mücadele edecek" dedi. Murat Germen SK Başkanı Fatih Yıldız, "Manisaspor bu şehrin bir markası. Manisaspor'un eski günlerine dönmesi adına birlik içinde çalışacağız" diye konuştu.