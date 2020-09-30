Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün - Son Dakika

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün

ADANA'da yaşayan ve Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek, geçen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan (63), hayali olan ve Avrupa Birliği (AB) projesi haline getirilen 'Açık Deniz Parkurları Projesi'nin ilk denemesini Seyhan Baraj Gölü'nde yaptı.

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün, System.String[]

ADANA'da yaşayan ve Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek, geçen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan (63), hayali olan ve Avrupa Birliği (AB) projesi haline getirilen 'Açık Deniz Parkurları Projesi'nin ilk denemesini Seyhan Baraj Gölü'nde yaptı. Arslan, pandemi döneminde risk taşıyan havuzlar ya da boğulma tehlikesinin olduğu sulama kanalları yerine gençlerin açık parkurlarda yüzmesi için göl veya denize kıyısı olan bölgelerin yerel yönetimlerine çağrıda bulundu.

Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi'ni birleştiren Manş Denizi'ni 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzerek, geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan, spor hayatına beden eğitimi öğretmeni ve antrenör olarak devam etti. Gençlerin yüzmeye ilgilerini artırmak için teorik ve pratik eğitimler veren Arslan, 2015'te yarışlara yeniden katılmaya başladı ve Manş Denizi'ni geçen kadın takımıyla yine 1'inci olmayı başardı. 1 yıl sonra Capri- Napoli Maratonu'na katılan ve ABD'de Catalina kanalını geçen ilk Türk takımında da yer alan Arslan, Türkiye, İtalya, Dubai ve Arnavutluk'ta yapılan birçok açık deniz yarışına da katıldı.

Nesrin Olgun Arslan'ın, Seyhan ve Karataş belediyelerine sunduğu ve 'Hayatımın projesi' diye nitelendirdiği 'Açık Deniz Parkurları Projesi', AB projesi haline getirildi. Arslan'ın projesi kapsamında 2021 yılının mart ayı itibarıyla Karataş Sahili ve Seyhan Baraj Gölü'ne kurulacak parkurlarda her yaş grubundan katılımcı, profesyonel yüzücülükle tanışacak.AB PROJESİ OLDUAçık denizde yüzmenin kendisine ayrı mutluluk verdiğini kaydeden Arslan, "Bu mutluluğu, Türk insanının da denemesi gerektiğini düşünerek 'Açık Deniz Parkurları Projesi'ni hayal ettim. Projem, Seyhan ve Karataş belediyeleri tarafından kabul gördü ve AB projesi haline getirildi. Pandemi nedeniyle mart ayında başlayacak proje ile Karataş Sahili ve Seyhan Baraj Gölü'nü merkez yapacağız. Her yaş grubundan insan burada profesyonel yüzücü gibi hissederek, kendilerini deneme fırsatı bulacak" dedi.YEREL YÖNETİMLERE 'AÇIK DENİZ PARKURU' ÇAĞRISITürkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve sahile kıyısı olan tüm yerel yönetimlerin projeye destek vermesi gerektiğini belirten Arslan, "Bu projenin ana fikrini anlatmak için her türlü yardıma açığız. Yüzmeyi bu kadar seven insan var ve neden onlardan birer şampiyon çıkmasın? Adana'da sıcaklarda serinlemek için boğulma tehlikesine rağmen kanallara giren, pandemi riskine rağmen havuzlarda yüzen gençlerimiz, kendilerini daha emniyetli ve güvenli açık deniz parkurlarında göstermeli" diye konuştu.

Manş Denizi'ni geçerken, kendilerine eşlik eden teknedeki Türk bayrağından güç aldığını dile getiren Nesrin Olgun Arslan, "İnanılmazı başardığımı düşünüyorum. Çünkü akıntıya yakalandım, 4 saat fazla yüzdüm; ama bırakmayı hiç düşünmedim. Çocuklara önerim; karar verin, uygulayın, asla pes etmeyin. Ben bugüne kadar girdiğim tüm yarışlarda ve iş hayatımda 'Yapamazsam' demedim. Yöntemlerini bulup, çok çalışıp, başaracağımı düşündüm" dedi.


Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün
Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün

Avrupa Birliği, Manş Denizi, Seyhan, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadını: Açık deniz parkurlarında yüzün - Son Dakika

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