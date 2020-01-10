"Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya' fotoğraf sergisi - Son Dakika

"Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" fotoğraf sergisi

6 saat önce

Kütahya'da, Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı "Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya'da, Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı "Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kütahya Valiliği ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle kentteki bir alış veriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, kentteki yerel gazeteciler arasında kendilerini memnun eden bir birlik beraberliğin olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin çok severek yapılacak bir meslek olduğunu belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Yerel gazeteciliğin zorlukları var. Bir gazete çıkarmak, bir gazeteyi idare etmek on yıllar boyunca çıkmasını sağlamak çok zor bir iş aslında. Kütahya'da da pek çok gazete bu zoru başarmış durumda. Yerel gazeteler aslında şehrin hafızasıdır. Çünkü günlük koşuşturma içerisinde yaşadıklarımız bir müddet sonra zihinlerden siliniyor. Ama gazetelere konu olmuş mevzular unutulmayacak şekilde arşivleniyor. Bugün basılan gazeteler 100 yıl sonrasına tarihe kaynaklık edecekler."

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da hem 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü hem de Kütahya Gazetecileri Cemiyetinin 40. yılını birlikte kutladıklarını dile getirdi.

Programda Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık da birer konuşma yaparak gazetecilerin günlerini kutladı.

Daha sonra, AA muhabirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı "Manşetlerle ve Fotoğraflarla Kütahya" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini gazeteciler keserken, protokol üyeleri de fotoğraf makinelerini alarak gazetecilerin fotoğraflarını çekti.


Program, emeği geçenlere ve gazetecilere plaket verilmesi ile sona erdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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