Mansur Yavaş, '3'üncü Yıl Töreni'nde Yeni Projelerini Başkentlilere Tanıtacak - Son Dakika
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Mansur Yavaş, '3'üncü Yıl Töreni'nde Yeni Projelerini Başkentlilere Tanıtacak

28.06.2022 15:11
Mansur Yavaş, '3'üncü Yıl Töreni'nde Yeni Projelerini Başkentlilere Tanıtacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının 3’üncü yılında Başkentliler'i 110 yatırım projesi ile buluşturacak. 12 Haziran 2022 tarihinde yapılması planlanan ancak sel felaketi nedeniyle ertelenen 110 projenin toplu açılış, temel atma ve tanıtım töreni, Ankara Spor Salonu’nda 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Tören sonrası ünlü sanatçı Tan Taşçı, şarkılarını Başkentliler için seslendirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının 3'üncü yılında Başkentliler'i 110 yatırım projesi ile buluşturacak. 12 Haziran 2022 tarihinde yapılması planlanan ancak sel felaketi nedeniyle ertelenen 110 projenin toplu açılış, temel atma ve tanıtım töreni, Ankara Spor Salonu'nda 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Tören sonrası ünlü sanatçı Tan Taşçı, şarkılarını Başkentliler için seslendirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının 3'üncü yılında Başkentliler'i yapımı devam eden projeler kadar yeni projelerle de buluşturmaya hazırlanıyor.

12 Haziran 2022 tarihinde açıklayacağını duyurduğu 110 projenin lansman toplantısını Başkent'te yaşanan sel felaketi nedeniyle erteleyen Yavaş, 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda Başkentlilerin katılımıyla toplu açılış, temel atma ve tanıtım törenine ev sahipliği yapacak.

YÜZDEN FAZLA YENİ PROJE

Tanıtım toplantısında 110 projeyi "açılışı yapılacak olan", "temeli atılacaklar", "yapımı devam eden" ve "yapımına başlanacaklar" olarak 4 ayrı kategoride toplayan Yavaş, yeşil alanlardan köprülü kavşaklara, yaya üst geçitlerinden itfaiye binalarına, içme suyu arıtma tesislerinden kırsal kalkınma projelerine kadar yüzlerce yeni projeyi Başkentliler'le paylaşacak.

Yavaş, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi, Samsun Yolu Eşref Akıncı, Kayaş 19 Mayıs Bulvarı ve Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşakları ile Panora Önü Köprülü Kavşakları gibi büyük ulaşım projelerinin de açılışını gerçekleştirecek.

Mamak- Elmadağ İçme Suyu Hattı, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 2. Etabı ve Şereflikoçhisar Arıtma Tesisi Yenileme Projesi gibi pek çok hayati projenin de temelinin atılacağı törende devam eden projeleri de anlatacak olan Başkan Yavaş, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi, İvedik- Polatlı İçme Suyu Hattı, Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı, Ankara Kalesi ve Roma Tiyatrosu'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında güncel bilgileri de paylaşacak.

Lansmanda yeni yeşil alanların yanı sıra Birlik Mahallesi E-Spor Merkezi, Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Projesi, Elmadağ Hasanoğlan Kesimhane Projesi ile Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi'nin de tanıtımı yapılacak.

TAN TAŞÇI, BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK

Ankara Spor Salonu'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek tanıtım toplantısının sonunda ünlü sanatçı Tan Taşçı bir konser verecek.

Başkent Ankara, Tan Taşçı'nın şarkılarına eşlik eden Başkentlilerin renkli görüntülerine ev sahipliği yapacak.

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Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı Mansur Yavaş'ın Meclis Başkanvekili Ünal hakkındaki şikayeti işleme konulmadı
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankaraspor, Tan Taşçı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, '3'üncü Yıl Töreni'nde Yeni Projelerini Başkentlilere Tanıtacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, '3'üncü Yıl Töreni'nde Yeni Projelerini Başkentlilere Tanıtacak - Son Dakika
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