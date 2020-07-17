Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış - Son Dakika

Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman için, "Kendini işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede yaşanan bir skandalı anlattı. Yavaş, belediye meclisi toplantısında Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü'nün kendini işten atarak kıdem tazminatı aldığını dile getirdi.

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"FAKİRİN, FUKARANIN EKMEĞİNDEN ALIYOR"

Yavaş, belediye meclisi toplantısında, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sarıduman

36 BİN LİRA TAZMİNAT ALDI

Sözcü'nün haberine göre; Yavaş'ın işaret ettiği ismin Halk Ekmek eski Genel Müdürü Ahmet Sarıduman olduğu ortaya çıktı. Sarıduman, kendisini Halk Ekmek'ten kovarak 36 bin TL tazminat aldı. Sarıduman, 12 bin TL genel müdür maaşı aldığını açıklamıştı. Yalova'da Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye AK Parti'ye geçince Sarıduman da 3 ay önce Yalova Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 07:20 

Son Dakika Politika Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış - Son Dakika

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