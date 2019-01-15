Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu

Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu

2 saat önce

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu, System.String[]
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak "İzan, Nizam, İrfan" seçilirken, logosunda "Mansur: Bereket ve Huzur" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın seçim şarkısı ise 'Yavaş yavaş Ankara' oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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