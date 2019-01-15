Mansur Yavaş'ın Seçim Şarkısı ve Sloganı Belli Oldu
2 saat önce
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.
CHP
ve İYİ Parti
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak "İzan, Nizam, İrfan" seçilirken, logosunda "Mansur: Bereket ve Huzur
" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın seçim şarkısı ise 'Yavaş yavaş Ankara' oldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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