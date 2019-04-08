Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı

Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı

31 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı.

Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil" dedi.

Ankara Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmetlerde adalet ve liyakatı ön planda tutacaklarını söyledi. Ankaralıların Ankara'da yaşamaktan keyif alacaklarını belirten Mansur Yavaş, "Bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirdi, buna layık olmaya çalışacağız. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Gelişmiş ülkelerin başkentleri ile yarışan bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız. Ankaralılar da Ankara'da yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil. Eşit bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacak. Darısı İstanbul için olsun" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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