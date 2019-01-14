Mansur Yavaş Yarın Aday Tanıtım Toplantısı'nda Projelerini Anlatacak
1 saat önce
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yarın saat 13.00'te düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.
CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
, yarın saat 13.00'te düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, yarın saat 13.00'te ATO Congresium'da gerçekleştirilecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.
Aday Tanıtım Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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