Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Yarın Aday Tanıtım Toplantısı'nda Projelerini Anlatacak

Mansur Yavaş Yarın Aday Tanıtım Toplantısı'nda Projelerini Anlatacak

1 saat önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yarın saat 13.00'te düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.

Mansur Yavaş Yarın Aday Tanıtım Toplantısı'nda Projelerini Anlatacak, System.String[]
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yarın saat 13.00'te düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, yarın saat 13.00'te ATO Congresium'da gerçekleştirilecek Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak.

Aday Tanıtım Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi "Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:36:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Yarın Aday Tanıtım Toplantısı'nda Projelerini Anlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]