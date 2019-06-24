Mantar köylüye gelir oldu
6 dakika önce
Gercüş'te kırsalda oturan vatandaşlar topladıkları mantarın satışından gelir elde ediyor.
Gercüş
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:41 Kaynak: AA
'te kırsalda oturan vatandaşlar topladıkları mantarın satışından gelir elde ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan
, bu mevsimde toplanan mantarların kırsaldaki vatandaşlara ek gelir sağladığını işaret ederek, "Yaklaşık 1 ay süren mantar sezonunda köylüler topladıkları mantarı ilçede satıyor. Baharda bol yağış düştüğü için mantar da bu yıl bol." dedi.
Tela bahçelerinde mantar topladığını belirten Vasfi Turgut, "Bu sene bol. Doğal yetişen mantarımız çok lezzetli." dedi.
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