Mantarcıların meseleleri masaya yatırıldı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde düzenlenen toplantıda mantarcılık sektörünün meselelere tartışıldı. TAGEM Genel Müdürü Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, "48 enstitü ile tarım sektörüne hizmet veriyoruz" dedi.



Mantarcılık sektörünün meselelerinin masaya yatırıldığı toplantı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yapıldı. Toplantıya TAGEM Genel Müdürü Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, alova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, mantar üreticileri ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, "Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde Mantar Mükemmeliyet Merkezi kurulmuştur. Bu proje ile Çin, Güney Kore, Japonya gibi Uzak doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, mantar üretimini katlayarak hızlı bir artış sağlayan Şişe kültürü teknolojisi ve sıvı misel üretim teknolojisi transfer edilmiştir. Şişe kültürü sistemi ile kayın mantarı (istiridye mantarı), enoki mantarı, çaşır, kulacık mantarı, reishi mantarı, aslan yelesi, gibi birçok mantar türü üretimi ülkemizde ilk defa üretilmeye başlanmıştır. 'Egzotik Mantar Üretiminde Şişe Kültürü Teknolojisinin Transferi ve Mantar Üretimi Mükemmeliyet Merkezi' başlıklı MARKA projesi kapsamında ülkemize transfer edilen mantar üretiminde ve tohumluk misel üretiminde yeni teknolojiler tanıtılmaktadır. Şişe kültürü teknolojinde sıvı misel ekimi de yapılabilmektedir. Ülkemizde ilk defa sıvı misel üretimi de yine aynı Enstitüde üretilmeye başlanmıştır. Sıvı misel üretim maliyeti daha düşük olması ve daha erken sürede misel sarması nedeniyle daha karlı bir tekniktir. Bu sıvı misel üretim teknolojisinin de ülkemizde kullanımının yaygınlaşması ise yerli misel üreticilerine ve mantar üreticilerine eğitim verilecektir. Mantarcılık sektörünün kamu ve özel sektör temsilcileri 19 Eylül 2019 tarihinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde bir araya gelerek, yerli tohumluk misel üretiminin geliştirilmesi için izlenecek yolların tartışılacağı bu toplantıda Kamu-özel sektörün işbirliğini geliştirecek adımlar atılacaktır" dedi.



Boz'un arkasından kürsüye gelen TAGEM Genel Müdürü Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise, zirai AR-GE'nin önemine vurgu yaptı. Emiralioğlu, "TAGEM'e bağlı ülke genelinde 48 enstitümüz var. Bunların bir kısmı ulusal, bir kısmı bölgesel, bir kısmı da konu bazlı çalışmalar yapıyorlar. Bunların hepsi ülkemizin tarımsal AR-GE'sinin gelişmesi noktasında ülkemize hizmet verme gayreti içerisindeler. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da AR-GE çok önemli. Eğer tarımsal AR-GE'yi yeterince hızlı yapamazsak o zaman eksik olan bu AR-GE'yi özel sektör başka ülkelerden almak zorunda kalır. O nedenle biz öncelikle devlet olarak ondan sonra da özel tarımsal AR-GE kuruluşları olarak çiftçimizin önünü açmak durumundayız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mantar üreticilerin sorunları dinlendi. Ardından alova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan ve ülkede ilk ve tek olan Mantar Mükemmeliyet Merkezi gezildi. - YALOVA