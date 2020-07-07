Manyas'ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci - Son Dakika

Manyas'ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci

Balıkesir'in Manyas ilçesinin ünü yurt dışına taşan kelle peyniri coğrafi işaretine kavuştu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin ünü yurt dışına taşan kelle peyniri coğrafi işaretine kavuştu. Balıkesir'in meşhur Manyas kelle peyniri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil edilerek, coğrafi işaret aldı.

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor


Konu ile ilgili olarak konuşan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Manyas kelle peynirine coğrafi işaret alabilmek için kaymakamlık olarak süreci başlattıklarını ve süreci Manyas Süt Üreticileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini, istenen eksiklikleri tamamladıklarını belirterek "Coğrafi işaret ile ilgili istenen görselleri de son olarak gönderdik, 16 Temmuz'da askıya çıkacak, üç ay askıda kaldıktan sonra da 16 Ekim tarihinde tescillenecek inşallah, ben kelle peynirimizin Manyas için marka olacağına inanıyor ve üretim tesislerine, üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.


Manyas Belediye Başkanı Barçın ise Manyas'a özgü kelle peynirine coğrafi işarette sona gelinmesinden dolayı ilçede ki süt ürünleri işletmeleri ve süt üreticilerine hayırlı olmasını dileyerek, "Biz son yıllar da Süt Ürünleri Festivali düzenliyoruz, yine ilçe giriş ve çıkışlarımız da ilçemizin sembolü haline gelen kelle peyniri heykelleri yaptırdık. Amacımız zaten ilçemize özgü kelle peynirimizin markalaşması ve coğrafi işaret alması bizi gerçekten mutlu etti. Biz Belediye olarak ilçemizin hayrına olan her şeye gerekli desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.


Manyas Süt Üreticileri Birliği başkanı Fevzi Karakaş iki yıldan beri verdikleri coğrafi işaret müracaatlarının sonuçlanmasının kendisini ve süt ürünleri üreten işletme ve mandıra sahiplerini mutlu ettiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, Manyas kelle peynirini ikram ettiklerini ve Varank'ın coğrafi işaret müjdesini verdiğini Manyaslılarla paylaştılar. Bölgenin bitki örtüsü zenginliği başta olmak üzere salamura da en az üç ay beklemesi ve bol gözenekli olması Manyas kelle peynirini farklı kılıyor. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Karakaş "Manyas kelle peynirinin coğrafi işaretinin tescil edileceği 16 Ekim tarihini heyecanla bekliyoruz, bunu bir festival havasında kutlayacağız inşallah, ben ilçemizde ki bütün peynir üreticilerimizle gurur duyuyorum, gerçekten harika bir ürün üretiyorlar. Süt üreticilerimizin de bu süreçle birlikte ürettikleri sütün bir anlamı olacak" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
19:48
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manyas'ta Kelle peynirine coğrafi işaret sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]