Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?