Manyas Trafik ışıkları ile tanıştı - Son Dakika

Manyas ilçesi yıllar sonra ilk defa trafik ışıkları ile tanıştı. Bandırma Caddesi Boğazpınar mahalle yolu ve Milli Egemenlik Caddesi ile Sanayi yoluna trafik ışıkları kondu.

Manyas'ta 4 yol kavşağında her an olası kaza yaşanabileceği korkusu da sona erdi. Daha önce hasarlı yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının yaşandığı yola Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıkları konuldu. Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunun da hizmete girmesiyle birlikte görüş alanının azalması bu caddelerde sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyordu. Uzun süre Boğazpınar yoluna direğe ayna konulmuş fakat bu da çözüm olmamıştı. AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, trafik ışıklarının yerleştirilmesi ve hizmete girmesi ile ilgili olarak, trafik ışıklarının getirilmesinde katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Barçın "Bundan sonra sürücülerimiz güvenli bir şekilde bu caddelerimizi kullanacaklardır, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR