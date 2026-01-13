Maraş'a İlgi: 46 Yıl Sonra Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maraş'a İlgi: 46 Yıl Sonra Açıldı

Maraş\'a İlgi: 46 Yıl Sonra Açıldı
13.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'deki Hayalet Şehir Maraş, 5 milyon turist çekiyor; yazın günde 5 bin, kışın 2 bin ziyaretçi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl aradan sonra kademeli ziyarete açılan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeyi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist gezdi.

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde yer alan, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek yerleşime kapatılan Maraş, öncesinde bölgenin Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Lüks otellerin ve evlerin olduğu, Hollywood yıldızlarının ziyaret ettiği Maraş, 2020 yılında kademeli ziyarete açıldı. 'Hayalet Şehir' diye bilinen ve askeri bölge olan Maraş'ın Demokrasi Caddesi ile sahilinin bir kısmı ziyarete açıldı.

KIŞ AYLARINDA GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

KKTC'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Maraş, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bölgede el değmeyen iş yerlerinin tabelaları, evlerin bahçeleri, duvar yazıları, trafik lambaları hala yerini koruyor. Yürüyerek veya bisikletlerle gezilebilen bölgeyi yaz aylarında günlük ortalama 5 bin, kış aylarında ise 2 bin kişi ziyaret ediyor.

Kademeli ziyarete açıldığı günden bu yana 5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği bölgede, ev ve iş yerlerinin üzerinde, yıkılma tehlikesine karşı yaklaşılmaması konusunda uyarı tabelaları bulunuyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, turist, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maraş'a İlgi: 46 Yıl Sonra Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:46
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:32:44. #7.11#
SON DAKİKA: Maraş'a İlgi: 46 Yıl Sonra Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.