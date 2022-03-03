Mardin Büyükşehir Belediyesi söyleşi ve tiyatro etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi söyleşi ve tiyatro etkinliklerini sürdürüyor

03.03.2022 10:28
Mardin Büyükşehir Belediyesi söyleşi ve tiyatro etkinliklerini sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca mart ayı etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca mart ayı etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ocak ayından bu yana hız verdiği söyleşi ve tiyatro etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Mart ayı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde, "Kendine Geç Kalan" adı ile söyleşi düzenlendi.

"Mehmet Ercan ile Sohbeti Aliye" sloganı ile düzenlenen söyleşinin konuğu yazar ve senarist Tarık Tufan oldu.

Tufan'ın kaleme aldığı "Kendine Geç Kalan" adlı kitabın ortaya çıkışı, hazırlanma aşaması, yazım süreci gibi konuların ele alındığı söyleşide daha sonra dünyada insanın en çok kendine geç kaldığı konusu üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından Tarık Tufan ve Mehmet Ercan kitap imzaladı, katılımcılarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Söyleşiye, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro, Turizm, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi söyleşi ve tiyatro etkinliklerini sürdürüyor - Son Dakika


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