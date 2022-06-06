Mardin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince, 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz yaz spor okulu için kayıt başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin yaz tatilini sağlıklı ve verimli değerlendirmeleri için yaz spor okulları açıyor.

Bu kapsamda ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyenler kayıt için başvuru formu doldurarak bir vesikalık fotoğrafla başvuru yapabilir.

Çocuk ve gençler 27 Haziran'a kadar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kulüp Başak'a başvurarak kayıt yaptırabilir.