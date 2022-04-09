MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI - Son Dakika
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MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI

09.04.2022 18:13

MARDİN'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen 'Atletizm Geliştirme Projesi' yarı final yarışmasına, 11 ilden 200'e yakın sporcu katıldı.

MARDİN'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen 'Atletizm Geliştirme Projesi' yarı final yarışmasına, 11 ilden 200'e yakın sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Atletizm Geliştirme Projesi' yarı final yarışması Mardin'de yapıldı. Orman Fidanlık Şefliği'ndeki müsabakaya 11 ilden 200'ü aşkın sporcu katıldı. 5 kategoride mücadele eden sporculardan karma takımda Erzurum birinci, Van ikinci Ağrı ise üçüncü oldu. Ferdi yarışmalarda kızlar 14 yaş kategorisinde Çiçek Koçak, 13 yaş kategorisinde Ecrin Çelebi, erkekler 14 yaşta da Dara Güngör ve 13 yaş kategorisinde Ömer Yalvaç birinci oldu.

'TARİHİ KENT MARDİN'DE YAPILMASI ÖNEMLİ'

Vali Demirtaş, 'Atletizm Geliştirme Projesi' yarı final yarışmalarının tarihi kent Mardin'de yapılmasının önemli olduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi organizasyonu finanse etti. İki gündür sporcularımızı ilimizde ağırlıyoruz. Yarı final yarışmalarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Umarım aynı başarıyı finallerde de elde ederler. Buradan ailelerine de selam gönderiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından takımların madalya ve ödülleri, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Bölge Atletizm Koordinatörü Fadıl Kara, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas ve Mardin Atletizm İl Temsilcisi Muhammed Çekin tarafından verildi.

MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI
MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI
MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARDİN'DE 11 İLDEN 200'E YAKIN ATLET YARIŞTI - Son Dakika
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