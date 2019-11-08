Mardin'de 2 muhtar açığa alındı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.
Alınan bilgiye göre, Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet D. ile Tavuklu Mahallesi muhtarı Kazım A, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
Tavuklu Mahallesi Muhtarlığına birinci aza Yusuf Kaya, Fıstıklı Mahallesi Muhtarlığına ise birinci aza Mehmet Ali Sürer görevlendirildi.
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