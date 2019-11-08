Son Dakika Haberleri: Mardin'de 2 muhtar açığa alındı
Son Dakika Güncel Mardin'de 2 muhtar açığa alındı

Mardin'de 2 muhtar açığa alındı

6 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.

Mardin'de 2 muhtar açığa alındı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet D. ile Tavuklu Mahallesi muhtarı Kazım A, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tavuklu Mahallesi Muhtarlığına birinci aza Yusuf Kaya, Fıstıklı Mahallesi Muhtarlığına ise birinci aza Mehmet Ali Sürer görevlendirildi.

Ömerli, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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