Son Dakika Haberleri: Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
Son Dakika Güncel Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi

Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Türkçe Kürtçe ve Arapça ile yapılan programla idrak edildi.

Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Türkçe Kürtçe ve Arapça ile yapılan programla idrak edildi.


Kızıltepe ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla Yeni Camii'de 3 dilde program düzenlendi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlidi şerif okundu. Program dolayısıyla genç yaşlı, çocuk çok sayıda kişi camide saf tuttu. Cami doldu taştı, eller semaya kalktı, dualar edildi. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gününün kutlandığı programda Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Kaymakam Çam vatandaşlara kandil simidi ikram etti. - MARDİN

Mevlit Kandili, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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