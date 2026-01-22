Mardin\'de 32 yıl önce PKK\'nın katlettiği 21 kişi anıldı

MARDİN'in Savur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce katledilen 21 kişi, törenle anıldı.

Savur ilçesinde 21 Ocak 1994'te terör örgütü PKK'nın Ormancık ve Akyürek köylerine düzenlediği saldırılarda şehit olan 21 kişi, köy mezarlığındaki kabirleri başında törenle anıldı. Törene Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Kaymakam Buyuran, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Anma programı, İlçe Vaizi Ahmet Doğan tarafından okunan duanın ardından sona ererken, şehitler için Akyürek Taziye Evi'nde yemek ikramında bulunuldu.