Mardin'de ABD'ye Kudüs tepkisi - Son Dakika

MARDİN'deki sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump 'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planını protesto etti.

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