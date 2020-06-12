Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü
MARDİN'in Artuklu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 çocuk babası Kenan Aba (41) öldü, 1 kişi gözaltına alındı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 çocuk babası Kenan Aba (41) öldü, 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sakalar Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Aba ile akrabası A.A arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kenan Aba, pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti. 2 çocuk babası Kenan Aba'nın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken A.A. gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:04 Kaynak: DHA
Son Dakika 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı