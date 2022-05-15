Mardin'de Bilali Şenlikleri 2 yıl aradan sonra coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Mardin'de, arpanın sararmasıyla hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde sağlanan normalleşme ile 2 yıl aradan sonra kutlandı.

Merkez Artuklu ilçesinin Alımlı Mahallesinde düzenlenen şenliğe çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu.

Şenlikte, pişirilen yemekler dağıtıldı, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua okundu, müzik eşliğinde halay çekildi, çocuklar uçurtma uçurdu.

Şenlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Mardin'in çok kültürlü bir şehir olduğunu, farklı din ve dilden kişilerin bir arada binlerce yıl huzur içinde yaşadıklarını belirtti.

Demirtaş, Mezopotamya Ovasında binlerce dekar arazinin ekilip biçildiğini, ovanın bereketli topraklara sahip olduğunu dile getirerek, bu yıl yağışların iyi olduğunu, arazilerin yeteri kadar su aldığını aktardı.

Bugünün, geçmişte olduğu gibi arpaların yavaş yavaş sarardığı, biçildiği bir zaman dilimi olduğunu anlatan Demirtaş, "Mardin'imize hem ülke içinden hem de ülke dışından ciddi bir turist akını olduğunu görüyoruz. Geçen sene pandemi olmasında rağmen 3 milyonun üzerinde turist geldiğini gördük. Konaklama ve restoran olarak kapasitemizi artırırsak inanıyorum ki; Mardin 5, 10, 15 milyonları bulabilecek bir kent. Yeter ki bu kentte huzur, birlik ve beraberlik olsun. İnşallah bu güzel kenti herkes görmeye gelecek. İnşallah el ele vereceğiz, bu kenti daha güzel noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı da, Mardin'in tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

Mardin'in Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Tutaşı, "Bu şenlik ile halkın gelenek, görenek, halk oyunlarını ve yemek kültürünü tanıtıp yaşatmayı amaçladık. Bu şenlik ile Mezopotamya Ovasında bereketli bir hasat için edeceğimiz dualarda ülkemize refah, esenlik, barış ve kardeşliğin hakim olmasını dileyeceğiz." dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç ise sosyal yapıları, gelenek ve görenekleri yaşatacak projeleri desteklemenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerde GAP İdaresi olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini söyledi.

Şenliğe, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.