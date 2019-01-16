Son Dakika Haberleri: Mardin'de CHP'den İstifalar

Mardin'de CHP'den İstifalar

35 dakika önce

CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri partiden istifa etti.

Mardin'de CHP'den İstifalar, System.String[]
CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri partiden istifa etti.

CHP Nusaybin ilçe binasında açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Talayhan, kendisi, CHP'den milletvekili adayı olan ağabeyi Abdulkadir Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetiminin partiden istifa ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Talayhan, "Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Bu hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan ve partiden istifa ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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