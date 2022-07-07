Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

07.07.2022 13:44
Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, esnaflık yapan S.A. satışını yaptığı 7 bin güvenlik kamerasının ücretini almadığı gerekçesiyle yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Geniş çaplı araştırmalar sonucu güvenlik kameralarının H.G. ile M.G'de olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 bin 681 güvenlik kamerası ele geçirilerek S.A'ya teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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