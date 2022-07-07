Geniş çaplı araştırmalar sonucu güvenlik kameralarının H.G. ile M.G'de olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 bin 681 güvenlik kamerası ele geçirilerek S.A'ya teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, esnaflık yapan S.A. satışını yaptığı 7 bin güvenlik kamerasının ücretini almadığı gerekçesiyle yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.