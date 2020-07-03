Mardin'de elektrik kesintisi - Son Dakika

Mardin'de bazı mahallelerde hafta sonu elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesi Kızıltepe-2 Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F14 Mezopotamya ana hattı üzerinde yüklenici firma tarafınca yürütülecek olan tesis çalışmaları nedeniyle 4-5 Haziran'da 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmalar doğrultusunda Dunaysır, Mezopotamya, Yenikent ve Çınarcık mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek.