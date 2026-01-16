Mardin'de Filistin'e Destek Gösterisi

MARDİN'de Cuma namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanan grup, İsrail'i protesto ederek Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını platform adına Filistin Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe el-Hatip okudu. El-Hatip, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dünya Kudüs Haftası'nın temasının 'Kudüs ve Gazze: Yakın bir umut' olduğunu ifade ederek, "Bu hafta, İsra ve Miraç gecesinin yıl dönümü ile Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü özgürleştirmesinin yıl dönümüne denk gelmektedir. Bu yılki Kudüs Haftası, ateşkes ve soykırımın durdurulmasıyla aynı zamana denk gelmiştir; ancak savaş, mübarek topraklardaki Müslümanlara ve diğer Müslüman beldelerdeki Müslümanlara karşı devam ediyor. Bu hafta, tüm dünyanın bu düşmanın gerçek yüzünü anladığı bir dönemin ardından gelmektedir. Müslümanlar ve dünyadaki tüm özgür insanlar, insanlık ile vahşet arasındaki mücadelenin hakikatini kavramışlardır. Aynı şekilde Gazze ve Filistin'deki mücahitler de düşmanı dosttan, cesuru korkaktan, samimiyi riyakardan ayırt etmiş ve anlamışlardır. Gazze'ye yönelik savaşın ardından onurlu insanların çoğunun vardığı sonuç şudur: Şerrin ve zulmün başı, yılanın başı bu işgalci devlettir ve onun ortadan kaldırılması, dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlumların sorunlarının çözümüdür" dedi.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi.