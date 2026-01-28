Mardin'de Hastane Önünde Silahlı Kavga - Son Dakika
Mardin'de Hastane Önünde Silahlı Kavga

28.01.2026 22:10
Mardin Kızıltepe'de hastane önünde çıkan kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. 10 şüpheli gözaltında.

1) MARDİN'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGAYA AİT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan ve Suud Çeçen'in (56) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 26 Ocak'ta özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Suud Çeçen, A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suud Çeten, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Suud Çeçen'in cenazesi, dün otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Elmalı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hastane önünde başlayan tartışmada taraflardan bazılarının bir medikalci dükkanına girdiği, gerginliğin artması üzerine tabancaların ateşlendiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca vurulan bir kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, sağlık ekiplerince ambulansa alındığı görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

