Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

MARDİN'de, akraba olan 2 ailenin üyeleri arasında geçen yıl çıkan kavga sırasında 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Metina aşireti mensuplarının girişimiyle barışla sonuçlandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Balpınar Mahallesi'nde akraba olan Kaya aileleri arasında geçen yıl yaşanan kavgada, kaçtığı sırada aracın çarpması sorucu Nurullah Kaya'nın (29) hayatını kaybetmesiyle, 2 aile arasında husumet başladı. Kaya aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Metina aşireti mensuplarınca kurulan Metina Derneği üyeleri girişimde bulundu. Aşiret mensupları, Kaya ailelerinin ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmenin ardından husumeti barışla noktaladı.