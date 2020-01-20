Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

6 saat önce

MARDİN'de, akraba olan 2 ailenin üyeleri arasında geçen yıl çıkan kavga sırasında 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Metina aşireti mensuplarının girişimiyle barışla sonuçlandı.

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

MARDİN'de, akraba olan 2 ailenin üyeleri arasında geçen yıl çıkan kavga sırasında 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Metina aşireti mensuplarının girişimiyle barışla sonuçlandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Balpınar Mahallesi'nde akraba olan Kaya aileleri arasında geçen yıl yaşanan kavgada, kaçtığı sırada aracın çarpması sorucu Nurullah Kaya'nın (29) hayatını kaybetmesiyle, 2 aile arasında husumet başladı.  Kaya aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Metina aşireti mensuplarınca kurulan Metina Derneği üyeleri girişimde bulundu. Aşiret mensupları, Kaya ailelerinin ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmenin ardından husumeti barışla noktaladı.

Kaya aileler için düzenlenen barış yemeğine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, yönetim kurulu üyeleri Esat Güngürür, Abdülkadir Öz, kanaat önderleri Yaşar Akar, Mehmet Özçelik, Mehmet Vural, Aziz Okur, Şeyhmus Arslan ve husumetli iki ailenin üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemekte barış mesajları verilerek yapılan duanın ardından Kaya aileleri fertleri barıştırıldı.


Balpınar, Mazıdağı, Metina, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Son dakika: FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]