Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı

23.05.2022 16:17
Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı

MARDİN'in Savur ilçesinde takla atarak yanan hafif ticari araçtaki Osman Öncel ile eşi Emuşi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

MARDİN'in Savur ilçesinde takla atarak yanan hafif ticari araçtaki Osman Öncel ile eşi Emuşi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İlçede meydana gelen diğer kazada ise devrilen sepetli motosikletteki Emine Ocakçı hayatını kaybetti, ailesinden 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'dan bir yakınlarının taziyesi için Savur'a gelen Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı hafif ticari araç, Sürgücü yolunda kontrolden çıkarak savruldu. Taklalar atan ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan yatan araç, alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan Osman Öncel ile eşi Emuşi hayatını kaybetti, Mehmet Hanifi Öncel ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, vücudunda yanıklar olan Mehmet Hanifi Öncel ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman ve Emuşi Öncel'in cansız bedenleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Hanifi Öncel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İkinci kazada plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, ilçe kırsalında sürücü Hadi Ocakçı'nın kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada motosikletteki Hadi, Mehmet Şerif, Yusuf ve Emine Ocakçı etrafa savruldu. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ocakçı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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