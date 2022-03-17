Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" ameliyatı yapıldı

17.03.2022 08:50
Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" ameliyatı yapıldı

Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" Kızıltepe Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" Kızıltepe Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Mustafa Çelik, başarılı bir operasyon yapıldığını belirterek, hastanın tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine şiddetli karın ağrısı ve yan ağrısı şikayetiyle başvuran 87 yaşındaki Şaha Büyükaslan isimli hasta, yapılan tetiklerin ardından sevk edildiği Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Mustafa Çelik tarafından yapılan muayene sonucunda hastanın belirtilen şikayetlerine ek olarak pulsatil, elle hissedilen abdominal kitle ve hipovolemik şok tablosunun da eşlik ettiği tespit edildi.

Hastanın çekilen ilaçlı Tomografisinde infrarenal abdominal aort anevrizmasında yırtık görülmesi üzerine acilen ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanları Mustafa Çelik ve Opr. Dr. Tufan Okumuş tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastada genişlemiş ve patlamış damar tespit edilmesi üzerine Anevrizmektomi, Hematom boşaltılması, aorta bi-iliak bypass greft operasyonu yapıldı.

"Hem bizim hem de ilimiz için gurur verici"

Hastanede bu tür başarılı ameliyatların gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, "Hastalarımızın kendi memleketlerinde hizmet almalarının hastalık sürecinde hastalarımızı olumlu yönde etkilemededir. Bu da hastalığın seyrini değiştirmektedir. Kızıltepe Devlet Hastanemizde gerçekleştirilen bu başarılı ameliyatta emeği geçen hekim arkadaşlarımı ve ekip arkadaşlarını canı gönülden kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

"Yüzde 80-90 ölüm mortalitesi olan bir hastalık"

Başarılı bir operasyon geçirildiğini söyleyen Dr. Mustafa Çelik, "Anevrizma, kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi olarak da tanımlanmaktadır. Anevrizma'da damar duvarı zayıflamış, incelmiş ve yırtılma riski mevcuttur. Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması'nın yüzde 80-90 ölüm mortalitesi olan bir hastalık olmakla birlikte ameliyatının da ciddi riskleri taşıdığı bilinmektedir. Hastamızın şu an tedavisi sürüyor ve genel durumunun iyiye gidiyor" diye konuştu. - MARDİN

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Mustafa Çelik, Kızıltepe, Mardin, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de ilk kez 'Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması' ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de ilk kez "Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması" ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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