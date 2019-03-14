Mardin'de "İşkur Kampüste" Etkinliği
1 saat önce
Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenledi.
Mardin
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
), Mardin Büyükşehir Belediyesi
ve Artuklu Üniversitesi
işbirliğiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliği düzenledi. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
konferans salonunda düzenlenen 4. Kariyer Günleri kapsamında üniversite öğrencilerine İŞKUR imkanları ve kişisel gelişim semineri verildi.
İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın
, yaptığı konuşmada, Gençlere İŞKUR aracılığı ile sunulan kariyer fırsatlarından faydalanması için kariyer günleri etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.
Üniversite öğrencilerine projesiyle; cv hazırlama, mülakat ve eğitim fırsatlarını değerlendirmede yeni bir deneyim kazandırılması hedeflediklerini belirten Akın, programın gençlere hayırlı olmasını diledi.
Programda, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Ahmet Şerif İzgören
de gençlerle bir araya gelerek gençlere iş hayatında başarıya giden yolları anlattı.
Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman
, Vali Yardımcıları Bahattin Çelik
, Osman Demir
, Kızıltepe
Kaymakamı Mehmet Yüzer ve üniversite öğrencileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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