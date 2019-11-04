Son Dakika Haberleri: Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar
Son Dakika Güncel Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

7 saat önce

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek için kurulan ve halk arasında 'kaçağı önleyen pano' olarak da bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarından (ASOP) 4 tanesi Mardin' in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı sonucunda önce kırıldı, ardından...

Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar, System.String[]

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek için kurulan ve halk arasında 'kaçağı önleyen pano' olarak da bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarından (ASOP) 4 tanesi Mardin' in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı sonucunda önce kırıldı, ardından ateşe verilerek yakıldı.

Dicle Elektrik tarafından ilçede milyonlarca liralık yatırım ile tamamlanan yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulmaya başlanan ASOP çalışmaları, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimler tarafından bir süredir engellenmeye çalıştı. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte harekete geçen bu kesimler, dün gece 8 Mart Mahallesi'nde Yayla ve Özgür sokağa kurulan 4 panoya saldırdı. Saldırganlar, önce kırdıkları panoları ardından ateşe vererek yaktılar. 4 pano da kullanılamaz hale gelirken, panoların alev alev yandığı anları bazı mahalle sakinleri cep telefonları ile kaydetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri 8 Mart Mahallesi'ne gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

2013'teki özelleştirme döneminde yüzde 80 dolayında olan Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki kayıp kaçak oranı, teknolojinin de kullanıldığı kararlı mücadele ve yatırımlar sonucunda yüze 54'e kadar indirilmiş bulunuyor.

(İHA)

Nusaybin, Mardin, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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